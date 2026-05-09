В Якутске прошло шествие "Бессмертного полка"

ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в честь 81-й годовщины Победы прошло в Якутске, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Бессмертный полк" объединяет поколения и напоминает о великом подвиге нашего народа… В одном строю - дети, внуки и правнуки победителей, которые бережно несут память о своих героях. Это особое чувство единства, благодарности и гордости за поколение, отстоявшее свободу и будущее нашей страны", - написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".

Глава республики отметил, что также принял участие в акции и прошел вместе с супругой, неся портрет своего дедушки Андрея Титовича Титарова, который воевал под Сталинградом, был пулеметчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта.