14:29 09.05.2026
В Якутске прошло шествие «Бессмертного полка» в честь 81-й годовщины Победы

© Фото : Айсен Николаев/TelegramШествие "Бессмертного полка" в Якутске
ЯКУТСК, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в честь 81-й годовщины Победы прошло в Якутске, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Бессмертный полк" объединяет поколения и напоминает о великом подвиге нашего народа… В одном строю - дети, внуки и правнуки победителей, которые бережно несут память о своих героях. Это особое чувство единства, благодарности и гордости за поколение, отстоявшее свободу и будущее нашей страны", - написал Николаев в своем канале на платформе "Макс".
Глава республики отметил, что также принял участие в акции и прошел вместе с супругой, неся портрет своего дедушки Андрея Титовича Титарова, который воевал под Сталинградом, был пулеметчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта.
"Мы всегда будем благодарны поколению победителей за мирное небо, за возможность жить, растить детей и строить будущее. Наш долг – хранить правду о Великой Отечественной войне, помнить имена героев и передавать эту память следующим поколениям. Вечная слава защитникам Отечества", - подчеркнул Николаев.
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевДень Победы — 2026
 
 
