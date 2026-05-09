Израильская авиация в пятницу атаковала 39 ливанских поселений

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в пятницу атаковала 39 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В пятницу вражеской авиацией были атакованы 37 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на юге страны", - рассказал собеседник агентства.
Также, по данным источника, восемь населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии, а в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов.
Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак со 2 марта число погибших возросло до 2 759, ранения получили 8 512 граждан.