Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация в пятницу атаковала 39 ливанских поселений - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 09.05.2026 (обновлено: 16:37 09.05.2026)
Израильская авиация в пятницу атаковала 39 ливанских поселений

Авиация ЦАХАЛ в пятницу атаковала 37 ливанских поселений и 2 населенных пункта

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация атаковала 39 населенных пунктов на юге и востоке Ливана.
  • Со 2 марта в результате израильских атак погибло 2 759 граждан Ливана, 8 512 получили ранения.
БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в пятницу атаковала 39 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В пятницу вражеской авиацией были атакованы 37 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на юге страны", - рассказал собеседник агентства.
Также, по данным источника, восемь населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии, а в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов.
Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак со 2 марта число погибших возросло до 2 759, ранения получили 8 512 граждан.
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Израиль сомневается, что США возобновят операцию против Ирана, пишут СМИ
6 мая, 16:11
 
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала