В Израиле возложили венки к мемориалу Победы

НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Послы и дипломаты РФ, стран СНГ и дружеских государств, а также представители различных ветеранских и общественных организаций Израиля 9 мая возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы" в городе Нетания.

"Девятое мая - это особенный праздник. Это не только память о павших, но и праздник победы добра над злом, всемирной исторической победы, которая повернула ход истории в правильное направление... Эта победа обеспечила свободу, вернула суверенитет... тем странам, правительства которых его потеряли и капитулировали перед германскими нацистами, и обеспечила мирное, свободное развитие как нашей страны, так и всех наших друзей", - заявил РИА Новости посол РФ Викторов.