В Израиле возложили венки к мемориалу Победы
13:10 09.05.2026 (обновлено: 16:21 09.05.2026)
В Израиле возложили венки к мемориалу Победы

© РИА Новости / Михаил Авагимов — Шествие "Бессмертного полка" у мемориала "Крылья победы" в Нетании, Израиль
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послы и дипломаты России, стран СНГ и других государств, а также представители различных организаций Израиля 9 мая возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы" в Нетании.
  • Российский посол Викторов заявил, что 9 Мая — это особенный праздник, который символизирует победу добра над злом и всемирную историческую победу.
  • Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли во многих израильских городах, где насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвященных солдатам Красной армии.
НЕТАНИЯ, 9 мая - РИА Новости. Послы и дипломаты РФ, стран СНГ и дружеских государств, а также представители различных ветеранских и общественных организаций Израиля 9 мая возложили цветы и венки к мемориалу "Крылья победы" в городе Нетания.
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Девятое мая - это особенный праздник. Это не только память о павших, но и праздник победы добра над злом, всемирной исторической победы, которая повернула ход истории в правильное направление... Эта победа обеспечила свободу, вернула суверенитет... тем странам, правительства которых его потеряли и капитулировали перед германскими нацистами, и обеспечила мирное, свободное развитие как нашей страны, так и всех наших друзей", - заявил РИА Новости посол РФ Викторов.
На торжественном мероприятии собрались свыше 500 человек. Венки возложили послы Армении, Казахстана, Узбекистана, Сербии, а также дипломаты из Белоруссии и Китая. Многие пришли с флагами России и символикой Победы. Звучали песни военных лет, прошла колонна "Бессмертного полка". Российский посол отметил, что все эти люди прибыли сюда по зову сердца для сохранения и поддержания добрых и славных традиций.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли во многих израильских городах, в том числе Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Бат-Яме. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвящённых солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
