В Израиле прошла акция "Бессмертный полк"

НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна участников акции c фотографиями их воевавших родственников, флагами России Израиля , а также знаменами Победы под звучание песен военных лет проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы".

Многие люди были одеты в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой. Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения.

"Мы празднуем и всегда мы будем праздновать 9 мая как День Победы, потому что эта дата очень важна нашему народу. Мы часть советского народа, которая боролась в рядах Красной Армии, победила фашизм и нацизм. Бессмертный полк очень важен, так как для нас очень важно помнить наших дедов и наших бабушек, которые тоже воевали в рядах Красной Армии", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров.

По словам Трапирова, в Израиле не дадут переписать историю и забыть о подвиге народов СССР.

Колонна "Бессмертного полка" проследовала по набережной к мемориалу "Крылья победы", где состоится официальная церемония возложения цветков и венков с участием посла РФ и дипломатов из дружественных стран, а также представителей различных ветеранских и общественных организаций Израиля.