В Израиле прошла акция "Бессмертный полк"

НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.
Многие люди были одеты в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой. Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения.
"Мы празднуем и всегда мы будем праздновать 9 мая как День Победы, потому что эта дата очень важна нашему народу. Мы часть советского народа, которая боролась в рядах Красной Армии, победила фашизм и нацизм. Бессмертный полк очень важен, так как для нас очень важно помнить наших дедов и наших бабушек, которые тоже воевали в рядах Красной Армии", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров.
По словам Трапирова, в Израиле не дадут переписать историю и забыть о подвиге народов СССР.
Колонна "Бессмертного полка" проследовала по набережной к мемориалу "Крылья победы", где состоится официальная церемония возложения цветков и венков с участием посла РФ и дипломатов из дружественных стран, а также представителей различных ветеранских и общественных организаций Израиля.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли во многих израильских городах, в том числе Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Бат-Яме. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвященных солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведен в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.