Рейтинг@Mail.ru
В Израиле прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 09.05.2026
В Израиле прошла акция "Бессмертный полк"

В Израиле в День Победы прошла акция "Бессмертный полк"

© РИА НовостиШествие "Бессмертного полка" у мемориала "Крылья победы" в Нетании, Израиль
Шествие Бессмертного полка у мемориала Крылья победы в Нетании, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости
Шествие "Бессмертного полка" у мемориала "Крылья победы" в Нетании, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вгороде Нетания в Израиле прошла акция "Бессмертный полк" в День Победы у мемориала солдатам Красной армии.
  • Колонну "Бессмертного полка" возглавили лидеры Израильского антифашистского движения, а многие участники были одеты в форму солдат Красной армии.
  • Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли во многих израильских городах.
НЕТАНИЯ (Израиль), 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна участников акции c фотографиями их воевавших родственников, флагами России и Израиля, а также знаменами Победы под звучание песен военных лет проследовала по набережной города к мемориалу "Крылья победы".
Многие люди были одеты в форму солдат Красной армии. На мероприятии было представлено огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой. Колонну возглавили лидеры Израильского антифашистского движения.
"Мы празднуем и всегда мы будем праздновать 9 мая как День Победы, потому что эта дата очень важна нашему народу. Мы часть советского народа, которая боролась в рядах Красной Армии, победила фашизм и нацизм. Бессмертный полк очень важен, так как для нас очень важно помнить наших дедов и наших бабушек, которые тоже воевали в рядах Красной Армии", - рассказал РИА Новости лидер движения антифашистов Дмитрий Трапиров.
Шествие Бессмертного полка в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Участники "Бессмертного полка" прошли по Парижу со знаменем Победы
8 мая, 15:45
По словам Трапирова, в Израиле не дадут переписать историю и забыть о подвиге народов СССР.
Колонна "Бессмертного полка" проследовала по набережной к мемориалу "Крылья победы", где состоится официальная церемония возложения цветков и венков с участием посла РФ и дипломатов из дружественных стран, а также представителей различных ветеранских и общественных организаций Израиля.
Мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, прошли во многих израильских городах, в том числе Иерусалиме, Нетании, Хайфе и Бат-Яме. В Израиле сегодня насчитывается около 60 мемориалов, стел и памятников, посвященных солдатам Красной армии - борцам с германским нацизмом. Мемориал "Крылья победы" был возведен в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
Память живет несмотря ни на что: по всему миру прошли шествия Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Память живет несмотря ни на что: в мире прошли шествия "Бессмертного полка"
Вчера, 12:07
 
В миреИзраильРоссияИерусалимВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала