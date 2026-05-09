Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на церемонии возложения цветов к памятнику Воину-освободителю в Иваново

В Иваново прошло возложение цветов к памятнику Воину-освободителю

Глава региона почтил память бойцов, которые героически погибли в ходе специальной военной операции.

БРЯНСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с военнослужащими, кадетами, жителями города Иваново возложил 9 мая цветы к памятнику Воину-освободителю и монументу Скорбящей Матери, сообщило правительство региона.

"Утром 9 мая… губернатор… вместе с военнослужащими, кадетами, жителями города Иваново , представителями органов власти и правоохранительных структур возложил цветы к памятнику Воину-освободителю и монументу Скорбящей Матери", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Церемония прошла в местечке Балино, где захоронены 1706 советских солдат, скончавшихся от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны.