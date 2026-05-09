11:25 09.05.2026
В Иваново прошло возложение цветов к памятнику Воину-освободителю

© Фото : Ивановская область/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с военнослужащими, кадетами и жителями города Иваново возложил цветы к памятнику Воину-освободителю и монументу Скорбящей Матери.
  • Церемония прошла в местечке Балино, где захоронены 1706 советских солдат.
  • Глава региона почтил память бойцов, которые героически погибли в ходе специальной военной операции.
БРЯНСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с военнослужащими, кадетами, жителями города Иваново возложил 9 мая цветы к памятнику Воину-освободителю и монументу Скорбящей Матери, сообщило правительство региона.
"Утром 9 мая… губернатор… вместе с военнослужащими, кадетами, жителями города Иваново, представителями органов власти и правоохранительных структур возложил цветы к памятнику Воину-освободителю и монументу Скорбящей Матери", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Церемония прошла в местечке Балино, где захоронены 1706 советских солдат, скончавшихся от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
"Глава региона также почтил память бойцов, которые героически погибли в ходе специальной военной операции", - добавили в правительстве области.
ИвановоИвановская областьСтанислав ВоскресенскийДень Победы — 2026
 
 
