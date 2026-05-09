17:49 09.05.2026 (обновлено: 19:16 09.05.2026)
Ивангороду присвоили звание "Город воинской доблести"

Ивангород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивангороду присвоили почетное звание "Город воинской доблести".
  • Копия областного закона была передана на концерте "Берега Победы", посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • Концерт проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Ивангороду присвоено почетное звание "Город воинской доблести", губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал соответствующую копию областного закона местным властям, передает корреспондент РИА Новости.
Копия областного закона передана на концерте "Берега Победы", посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Губернатор Ленинградской области вручает копию областного закона главе муниципального образования "Ивангородское городское поселение" Виктору Михайловичу Карпенко, главе администрации Ивангородское городское поселение Николаю Николаевичу Коломейцеву", - сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев.
Ведущий также зачитал текст областного закона.
"За ратную доблесть нарвитян и ивангородцев при защите Отечества, мужество и героизм, проявленные ими в составе Нарвского истребительного батальона №5 и Нарвского рабочего полка в боях за Нарву и Кингисепп в 1941, 1944 годах, за участие патриотов ивановской стороны в подпольной и партизанской борьбе против немецких оккупантов, за воинскую доблесть, проявленную воинами Красной Армии при обороне города Ивангорода в 1941 году и его героическом освобождении в 1944 году, присвоить городу Ивангороду почетное звание Ленинградской области "Город воинской доблести", - зачитал Губерниев.
Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде Ленинградской области у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
