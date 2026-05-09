Жители Нарвы смотрели трансляцию парада в Москве на экранах в Ивангороде

ИВАНГОРОД (Ленинградская область) 9 мая - РИА Новости. Трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на больших экранах в Ивангороде на берегу Нарвы, ее смотрели в том числе с эстонской стороны реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.