15:07 09.05.2026
Жители Нарвы смотрели трансляцию парада в Москве на экранах в Ивангороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад на Красной площади в Москве показывали на больших экранах в Ивангороде.
  • Трансляцию парада смотрели в том числе с эстонской стороны реки Нарвы.
  • В Ивангороде пройдет концерт "Берега Победы", который будет виден и слышен на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.
ИВАНГОРОД (Ленинградская область) 9 мая - РИА Новости. Трансляцию парада на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на больших экранах в Ивангороде на берегу Нарвы, ее смотрели в том числе с эстонской стороны реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Сегодня была трансляция парада на Красной площади. Он транслировался на трех экранах (на берегу Нарвы в Ивангороде - ред.) ", - сказала собеседница агентства.
В субботу в Ивангороде Ленинградской области традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт также пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
Вчера, 15:04
 
