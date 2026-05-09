Жительница Эстонии рассказала о посещении Ивангорода в День Победы
14:55 09.05.2026
Жительница Эстонии рассказала о посещении Ивангорода в День Победы

В Ивангород накануне Дня Победы приехали люди из многих стран Европы

© Фото : соцсети — Очередь на КПП "Нарва — Ивангород"
Очередь на КПП "Нарва — Ивангород"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии накануне Дня Победы приехали в российский Ивангород.
  • На пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны фиксируется скопление людей.
  • В субботу в Ивангороде традиционно пройдет концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Жители Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии накануне Дня Победы приехали в российский Ивангород, граничащий с эстонской Нарвой, рассказала РИА Новости жительница Эстонии Ульяна.
В пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что на пункте пропуска в Россию "Ивангород" с эстонской стороны фиксируется скопление людей.
Накануне собеседница агентства встречала мужа у погранперехода "Ивангород" и видела, что границу с Россией переходят жители совершенно разных стран Европы.
"Люди едут со всей Европы. Финляндия, Швеция, Германия... В основном к родителям, в отпуска", - сказала Ульяна.
В субботу в Ивангороде традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт также пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
