Концерт "Берега Победы" услышат в Эстонии - РИА Новости, 09.05.2026
00:47 09.05.2026
Концерт "Берега Победы" услышат в Эстонии

Концерт в честь 81-й годовщины Победы пройдет в Ивангороде на берегу Нарвы

© Фото : Админка Ленобласти/TelegramКонцерт в честь Дня Победы в Ивангороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая у стен Ивангородской крепости в Ленинградской области.
  • Концерт будет виден и слышен на двух берегах реки Нарвы — с российской и эстонской стороны.
  • В программе выступления государственного кубанского ансамбля «Криница», группы «НА-НА», ВИА «Белорусские легенды» («Белорусские песняры»), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрид Бенд».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в субботу в Ивангороде в Ленинградской области, его будет видно и слышно на двух берегах реки Нарвы - с российской и эстонской стороны.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, концерт состоится в 17.00 у стен Ивангородской крепости.
Концерт "Берега Победы" проводится уже четвертый год подряд — с 2023 года.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, это добрая традиция, в которую никогда не вкладывали "политический смысл".
"Это наш общий долг памяти перед дедами и прадедами, которые победили фашизм. Наша Победа — вне времени, вне политики и вне границ. И особенно ценно, что этот концерт слышат и на другом берегу Наровы. Мы знаем: там есть люди, которым так же дорог День Победы, и они ждут этот день. Именно поэтому у нас сложился формат народного караоке. С двух берегов поют наши общие, знакомые с детства песни. Это идет от души и по запросу самих людей", — отметил Дрозденко, слова которого приводит его пресс-служба.
В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд". Ведущим праздничного концерта станет Дмитрий Губерниев.
