Итальянский политолог назвал победу СССР в ВОВ основой свободы в мире - РИА Новости, 09.05.2026
14:00 09.05.2026 (обновлено: 15:46 09.05.2026)
Итальянский политолог назвал победу СССР в ВОВ основой свободы в мире

  • Итальянский политолог Джанмарко Пиза назвал победу СССР в Великой Отечественной войне основой свободы в мире.
  • По его словам, эта победа придала новый облик не только Европе, но и всему миру.
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Победа СССР в Великой Отечественной войне стала основой свободы в мире, заявил РИА Новости руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза.
"Девятое мая — это окончание войны в Европе. Это и великая победа в великой Отечественной войне. Это победа Советского Союза и Красной армии, силы добра над силой зла... эта победа — фундаментальная победа для Европы и всего мира, потому что она освободила Европу и весь мир от тирании, угнетения и варварства", – сказал Пиза.
По его словам, победа СССР в Великой Отечественной войне придала новый облик не только Европе, но и всему миру.
