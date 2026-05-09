Участница "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участница акции "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях.
- В Италии наблюдается постепенное изменение политического климата, допускающее все более жесткую антироссийскую риторику.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На акции "Бессмертного полка" в Италии нередко приходят провокаторы, которых становится все больше среди населения на фоне жесткой антироссийской риторики в ведущих местных СМИ, рассказала РИА Новости участница акции римского "Бессмертного полка" Наталья.
"Нас охраняет полиция, но абсолютно всегда приходят провокаторы, среди которых все больше встречаются и представители итальянцев, одурманенные мейнстримными масс-медиа, где все проукраинское является жертвой, нуждающейся в помощи и защите, а Россия представлена главным агрессором", - сказала Наталья.
По словам Натальи, в Италии вопрос использования российской символики до недавнего времени регулировался достаточно лояльно. Однако сейчас наблюдается постепенное изменение политического климата. Собеседница агентства отметила, что на официальном уровне все чаще допускаются риторика и действия, которые вызывают серьезное беспокойство и идут вразрез с исторической памятью.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и Белоруссии, а также символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, говорится в заявлении посольства РФ.
Римский "Бессмертный полк" пройдет в этом году 10 мая.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Во Франкфурте прошел "Бессмертный полк"
3 мая, 22:34