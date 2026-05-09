Участница "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На акции "Бессмертного полка" в Италии нередко приходят провокаторы, которых становится все больше среди населения на фоне жесткой антироссийской риторики в ведущих местных СМИ, рассказала РИА Новости участница акции римского "Бессмертного полка" Наталья.