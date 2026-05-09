Рейтинг@Mail.ru
Участница "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 09.05.2026
Участница "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях

РИА Новости: на акции «Бессмертного полка» в Италии часто приходят провокаторы

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участница акции "Бессмертного полка" в Риме рассказала о провокаторах на акциях.
  • В Италии наблюдается постепенное изменение политического климата, допускающее все более жесткую антироссийскую риторику.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На акции "Бессмертного полка" в Италии нередко приходят провокаторы, которых становится все больше среди населения на фоне жесткой антироссийской риторики в ведущих местных СМИ, рассказала РИА Новости участница акции римского "Бессмертного полка" Наталья.
"Нас охраняет полиция, но абсолютно всегда приходят провокаторы, среди которых все больше встречаются и представители итальянцев, одурманенные мейнстримными масс-медиа, где все проукраинское является жертвой, нуждающейся в помощи и защите, а Россия представлена главным агрессором", - сказала Наталья.
Участники акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Участница "Бессмертного полка" рассказала о праздновании 9 Мая в Берлине
8 мая, 06:45
По словам Натальи, в Италии вопрос использования российской символики до недавнего времени регулировался достаточно лояльно. Однако сейчас наблюдается постепенное изменение политического климата. Собеседница агентства отметила, что на официальном уровне все чаще допускаются риторика и действия, которые вызывают серьезное беспокойство и идут вразрез с исторической памятью.
В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и Белоруссии, а также символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, говорится в заявлении посольства РФ.
Римский "Бессмертный полк" пройдет в этом году 10 мая.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Вид на Франкфурт, Германия - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Во Франкфурте прошел "Бессмертный полк"
3 мая, 22:34
 
В миреРоссияИталияБерлин (город)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала