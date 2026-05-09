В Италии зафиксировали первый случай ИИ-зависимости

- В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта.
- Девушка около 20 лет находилась в постоянном контакте с ИИ и впоследствии отдалилась от окружающих.
- Главврач медучреждения Лаура Суарди отметила, что подобный случай зависимости не стал неожиданностью для специалистов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Gazzettino.
По данным издания, речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, находившейся в постоянном контакте с ИИ, который научился ее понимать. Впоследствии, обретя чувство безопасности в общении с данным инструментом, словно с настоящим другом, девушка отдалилась "от всего и всех".
"Токсичная дружба (если это можно так назвать) со временем превратилась в зависимость: это первый случай "зависимости от ИИ", взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей (местного управления социальных услуг и здравоохранения - ред.) Ulss 3 Венеции", - говорится в материале.
По словам главврача медучреждения Лауры Суарди, данный случай зависимости от ИИ не стал неожиданностью, поскольку специалисты понимали, что подобные поведенческие трудности также появятся. По ее словам, ИИ по мере узнавания человека начинает давать ответы, соответствующие тому, что он хочет услышать.
