Краткий пересказ от РИА ИИ В Италии зафиксирован первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Gazzettino

По данным издания, речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, находившейся в постоянном контакте с ИИ, который научился ее понимать. Впоследствии, обретя чувство безопасности в общении с данным инструментом, словно с настоящим другом, девушка отдалилась "от всего и всех".

"Токсичная дружба (если это можно так назвать) со временем превратилась в зависимость: это первый случай "зависимости от ИИ", взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей (местного управления социальных услуг и здравоохранения - ред.) Ulss 3 Венеции", - говорится в материале.