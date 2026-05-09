Посол России в Австрии предостерег от игнорирования уроков Второй мировой - РИА Новости, 09.05.2026
06:39 09.05.2026 (обновлено: 07:00 09.05.2026)
Посол России в Австрии предостерег от игнорирования уроков Второй мировой

Грозов: игнорирование уроков Второй мировой войны ведет к катастрофе

Андрей Грозов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил, что игнорирование уроков Второй мировой войны ставит мир на грань катастрофы.
  • Дипломат отметил, что поощрение милитаристских настроений и ставка на силовые методы решения международных проблем ведут к эскалации и дестабилизации.
  • Грозов подчеркнул, что особую опасность представляет пересмотр исторической памяти, так как искаженное восприятие прошлого снижает иммунитет к деструктивным политическим решениям в настоящем.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Игнорирование уроков Второй мировой войны ставит мир на грань катастрофы, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Исторический опыт однозначно свидетельствует: игнорирование уроков Второй мировой войны, поощрение и тиражирование милитаристских и ревизионистских настроений и ставка на силовые методы решения международных проблем неизбежно ведут к эскалации и дестабилизации, ставят мир на грань катастрофы", - сказал РИА Новости дипломат.
По его словам, особую опасность представляет сочетание этих факторов с целенаправленным пересмотром исторической памяти.
"В условиях, когда обществу навязывается искаженное восприятие прошлого, существенно снижается иммунитет к деструктивным политическим решениям в настоящем", - добавил Грозов.
