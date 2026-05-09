Посол России в Австрии предостерег от игнорирования уроков Второй мировой

ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Игнорирование уроков Второй мировой войны ставит мир на грань катастрофы, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Исторический опыт однозначно свидетельствует: игнорирование уроков Второй мировой войны, поощрение и тиражирование милитаристских и ревизионистских настроений и ставка на силовые методы решения международных проблем неизбежно ведут к эскалации и дестабилизации, ставят мир на грань катастрофы", - сказал РИА Новости дипломат.

По его словам, особую опасность представляет сочетание этих факторов с целенаправленным пересмотром исторической памяти.