Руководитель Международного патриотического движения "Победа 9/45", вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, капитан учебно-парусного судна "Паллада" Николай Зорченко на церемонии возложения цветов к мемориалу советским воинам в Даляне в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Россия и КНР не допустят фальсификации истории, заявила генконсул в Шеньяне

ДАЛЯНЬ (Китай), 9 мая - РИА Новости. Россия и Китай вместе будут противостоять любым попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и не допустят этого, заявила РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова.

"То, насколько наши китайские партнеры будут осознавать масштаб помощи, оказанной Советским Союзом в Победе над Японией , в том числе зависит и от нас с вами", - сказала РИА Новости Прыжкова.

По ее словам, памятными мероприятиями "мы показываем нашим коллегам, что никто не забыт и ничто не забыто, что русские всегда помнят своих героев".

"И это находит отклик в сердцах наших китайских друзей, потому что, когда мы об этом говорим, они начинают говорить в унисон с нами", - добавила дипломат.

Она рассказала, что в этом году китайская сторона предложила открыть Мемориальный музей, расположенный на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь , который очень долгое время был закрыт, чтобы все желающие могли зайти и увидеть снимки, которые подтверждают масштаб помощи, которую Китаю оказал Советский Союз. Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии , а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне. На кладбище захоронены в том числе 192 советских воина, павших при освобождении города Даляня от японских захватчиков в августе 1945 года.

"И, конечно, сообща с нашими китайскими партнерами мы будем вместе противостоять любым попыткам фальсификации истории, мы этого не допустим", - подчеркнула она.