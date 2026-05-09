13:53 09.05.2026
ВС России отразили атаку ВСУ в Днепропетровской области

Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Восток» отразили атаку ВСУ в Днепропетровской области.
  • Атака была отражена в районе населенного пункта Великомихайловка.
  • Противник потерял более 265 военнослужащих и военную технику: танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" за минувшие сутки во время объявленного перемирия отразили одну атаку ВСУ в Днепропетровской области, противник потерял более 265 военнослужащих и танк, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
"Подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
