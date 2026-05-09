В Грозном открылся институт исламских наук имени Марем Ахильговой

"Мы открываем институт исламских наук "Даруль Хадис" имени Марем Ахильговой… Важно и то, что учебное заведение будет носить имя матери дорогого дяди, выдающегося предпринимателя Микаила Гуцериева — Марем Ахильговой. В самые тяжелые годы для нашей республики Микаил Сафарбекович поддержал курс моего дорогого отца, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе муфтията республики, строить институт начали в январе 2025 года. Здесь будут изучать комплекс дисциплин, направленных на подготовку теологов, богословов, преподавателей и служителей религиозных организаций. Основной акцент преподавания - на исламском праве, арабском языке, коранических дисциплинах и хадисоведении, обеспечивающее глубокое понимание традиционных мусульманских ценностей и представляющее собой многопрофильный учебный центр по изучению исламских дисциплин.