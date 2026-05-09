Бойцы во время Великой Отечественной войны. Архивное фото

Бойцы во время Великой Отечественной войны

Дочь немецкого солдата рассказала, как ее отца спасли советские солдаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Дочь немецкого солдата Марианна Голлуб рассказала, как ее отца спасли советские солдаты.

Военные привезли обессиленных пленных на грузовиках и оказали им медицинскую помощь.

С пленными делились едой, несмотря на тяжелые условия самих советских солдат.

БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Жительница Германии Марианна Голлуб — дочь немецкого солдата, попавшего в советский плен, рассказала РИА Новости, как ее отца спасли советские военные.

Ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб родился в 1913 году в Берлине , в 1933 году он был призван в армию и дошел с немецкими войсками до Сталинграда . После отступления подразделение, в котором он служил, оказалось в советском плену, где он провел восемь лет.

"Он говорил, что русские солдаты их спасли. Его и тех, кто остался жив из его подразделения. Им даже не нужно было стрелять: немцы были настолько истощены, что умерли бы от холода и голода буквально через несколько километров", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, советские солдаты привезли обессиленных пленных на грузовиках, причем многие не могли самостоятельно забраться в кузов из-за истощения и обморожений.

"Тогда солдаты брали каждого под руки, поднимали и сажали в машины", — пояснила Голлуб.

Она добавила, что пленных доставили в лагерь, где им оказывали медицинскую помощь и делились едой, несмотря на тяжелые условия для самих советских солдат.

"Отец рассказывал, что у самих солдат была только капустная похлебка. Они просто добавляли туда больше воды и делили ее с пленными. У них самих не было еды лучше, чем у тех, кого они охраняли", — пояснила Голлуб.