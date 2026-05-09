08:55 09.05.2026 (обновлено: 16:23 09.05.2026)

Журналисты готовы освещать парад на Красной площади

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители российских и зарубежных СМИ готовы освещать парад на Красной площади в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков представителей СМИ уже разместились перед трибунами и ожидают начала торжественного мероприятия. Также на Красной площади присутствуют иностранные журналисты, в том числе из Малайзии, Казахстана, Абхазии.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводится в усеченном формате. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут принимать участие в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершится пролетом авиации.
МалайзияКазахстанАбхазияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)День Победы — 2026Россия
 
 
