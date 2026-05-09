Краткий пересказ от РИА ИИ 88-летний Юрген Шолтиссек из Германии рассказал о попытках властей стереть память о советских солдатах.

По его словам, образ врага у СССР, сформированный в годы войны, не соответствует реальности, и это понимание пришло к нему в 1945–1946 годах благодаря общению с советскими офицерами.

Шолтиссек отметил, что сегодня воспоминания о советских солдатах замалчиваются, а также проводятся кампании по очернению, при этом подчеркивать хорошее хотят немногие.

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Житель Германии, 88-летний Юрген Шолтиссек, который в детстве стал свидетелем прихода Красной Армии, рассказал РИА Новости о попытках властей стереть память о советских солдатах.

"Нужно по-настоящему представить себе ту эпоху, чтобы это понять. Молодым людям это сложнее, это понятно. А мы, старики, - последние, кто может еще об этом рассказать, мы постепенно уходим. Нужно что-то делать, потому что иначе многое просто забудется. Но важно, чтобы память сохранялась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, понимание того, что образ врага у СССР , сформированный в годы войны, не соответствует реальности, пришло к нему в 1945-1946 годах, когда советские офицеры были размещены в доме его семьи. Тогда ему было 8-9 лет.

"Я видел их совсем другими. Они поддерживали нашу семью, моих родителей и сестру, в то время, когда почти ничего не было, или когда все выдавали по карточкам", - рассказал он.

По его словам, образ врага был разрушен не только в моменты, когда советские офицеры делились с его семьей куском хлеба с маслом, но и во время простого человеческого общения, размышлений о политике, рассказов о своей Родине. "Все в совокупности", - отметил собеседник агентства.

Комментируя сегодняшние попытки западных стран по-новому интерпретировать или изменить историческую память о тех событиях, Шолтиссек отметил, что "эти воспоминания не хотят слышать".