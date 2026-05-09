Житель Германии рассказал о попытках стереть память о советских солдатах
06:30 09.05.2026 (обновлено: 06:39 09.05.2026)
Житель Германии рассказал о попытках стереть память о советских солдатах

Переживший войну немец рассказал о попытках стереть память о советских солдатах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 88-летний Юрген Шолтиссек из Германии рассказал о попытках властей стереть память о советских солдатах.
  • По его словам, образ врага у СССР, сформированный в годы войны, не соответствует реальности, и это понимание пришло к нему в 1945–1946 годах благодаря общению с советскими офицерами.
  • Шолтиссек отметил, что сегодня воспоминания о советских солдатах замалчиваются, а также проводятся кампании по очернению, при этом подчеркивать хорошее хотят немногие.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Житель Германии, 88-летний Юрген Шолтиссек, который в детстве стал свидетелем прихода Красной Армии, рассказал РИА Новости о попытках властей стереть память о советских солдатах.
"Нужно по-настоящему представить себе ту эпоху, чтобы это понять. Молодым людям это сложнее, это понятно. А мы, старики, - последние, кто может еще об этом рассказать, мы постепенно уходим. Нужно что-то делать, потому что иначе многое просто забудется. Но важно, чтобы память сохранялась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, понимание того, что образ врага у СССР, сформированный в годы войны, не соответствует реальности, пришло к нему в 1945-1946 годах, когда советские офицеры были размещены в доме его семьи. Тогда ему было 8-9 лет.
"Я видел их совсем другими. Они поддерживали нашу семью, моих родителей и сестру, в то время, когда почти ничего не было, или когда все выдавали по карточкам", - рассказал он.
По его словам, образ врага был разрушен не только в моменты, когда советские офицеры делились с его семьей куском хлеба с маслом, но и во время простого человеческого общения, размышлений о политике, рассказов о своей Родине. "Все в совокупности", - отметил собеседник агентства.
Комментируя сегодняшние попытки западных стран по-новому интерпретировать или изменить историческую память о тех событиях, Шолтиссек отметил, что "эти воспоминания не хотят слышать".
"Их не уничтожают напрямую, но их просто замалчивают. А замалчивать - это почти то же самое, что стирать. Да, это одно и то же. И сегодня к этому добавляются масштабные кампании по очернению. Подчеркивать хорошее сегодня хотят немногие - только те, у кого осталась эта память и кто этого хочет. Гораздо более востребован сегодня образ России как врага - пытаются представить русских как врагов, которые якобы хотят напасть на Германию, чего никогда не было и никогда не будет", - заключил собеседник агентства.
