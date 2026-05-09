История партизанского генерала, несшего ключи от Берлина на Параде Победы

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. На историческом московском Параде Победы 24 июня 1945 года символический ключ от поверженного Берлина нес "генерал брянского леса" Михаил Ильич Дука.

Чем герой заслужил эту честь? И чем его отметил Иосиф Сталин?

Настоящий богатырь

Будущий герой родился 27 августа 1909 года в селе Селище в многодетной крестьянской семье, где было шестеро детей.

Михаил уже в юности выделялся недюжинной физической силой. После окончания школы-семилетки в 15 лет он устроился на работу сельским кузнецом. В 1931 году юношу призвали в Красную армию, где он добровольно остался на сверхсрочную службу.

В мае 1937-го Дука был арестован органами НКВД и обвинен по статье 109 Уголовного кодекса РСФСР (злоупотребление по службе). Богатырь-кузнец выдержал все допросы и не оговорил себя.

Спустя год был освобожден в связи с недоказанностью обвинения. После освобождения работал начальником снабжения и председателем завкома профсоюза на мясокомбинате в городе Брянске.

Во главе партизан

Когда началась война, Михаил Дука сразу подал рапорт с просьбой отправить его добровольцем на фронт. По решению Брянского горкома ВКП(б) был зачислен командиром группы в Брянский городской партизанский отряд.

Он быстро заслужил авторитет у боевых товарищей. После гибели командира отряда в декабре 1941 года Дука возглавил его сам. Позднее отряд вырос в Брянскую партизанскую бригаду имени Дмитрия Кравцова — в честь погибшего командира.

"Он сам участник и организатор дерзких налетов, диверсий, не раз он выводил отряд, а потом и бригаду из самых сложных, казалось бы, безвыходных положений. Он верил партизанам, как партизаны безгранично верили ему", — писал его бывший подчиненный по отряду.

Под руководством Дуки партизаны провели 47 крупных боевых операций. Среди известных подвигов: ликвидация немецкой железнодорожной роты, выехавшей на ремонт взорванного партизанами моста и попавшей в заранее подготовленную засаду.

Также выделились они и прорывом из кольца окружения немецкой карательной экспедиции "Птичье пение" в мае — июне 1942 года. После двух недель тяжелых боев отряд вырвался из кольца по болотам, вынеся всех раненых и выведя местное население, которому грозило поголовное истребление.

Признание Сталина

Успехи Михаила Дуки на должности командира заметили в Ставке — 1 сентября 1942-го ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Дважды с ним и другими руководителями партизанского движения встречался лично Сталин. По всей видимости, Дука произвел на вождя хорошее впечатление — уже 9 сентября ему было присвоено воинское звание батальонного комиссара, что соответствовало воинскому званию майора, а год спустя — звание генерал-майора.

Ключи от Берлина в руках партизана

Вернувшись в немецкий тыл, во главе бригады активно участвовал в широкомасштабной операции по выводу из строя железных дорог вокруг Брянска и в отражении очередной карательной экспедиции "Цыганский барон".

Боевой путь бригада под командованием Дуки завершила совместным участием с Красной армией в Брянской наступательной операции.