Гарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На производствах и площадках Москвы прошли торжественные мероприятия в преддверии 81-й годовщины в Великой Отечественной войне, заявил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Сотрудники заводов и фабрик поздравили ветеранов, почтили память павших, возложили цветы к мемориалам и присоединились к акции "Бессмертный полк".



"Коллективы московских предприятий внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне — десятки из них продолжают работать и сегодня. На этих заводах и фабриках бережно хранят память о героических годах, о тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто день за днем, не жалея сил, обеспечивал фронт всем необходимым. Ежегодно столичные промышленники и производства участвуют в памятных церемониях, чтобы почтить подвиг защитников Родины", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



Департамент в преддверии 9 Мая поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны и вручил им памятные подарки, подчеркнули в пресс-службе.



Группа компаний "Москабельмет" организовала торжественную встречу в историческом сквере московской площадки. У обелиска с именами заводчан, погибших на фронте, прошла церемония возложения цветов. Также производитель развивает интерактивный проект "Бессмертный полк", где собраны истории семей сотрудников — участников войны и тружеников тыла.



Праздничные мероприятия прошли и в Объединенной авиастроительной корпорации — память героев на митингах почтили сотрудники опытно-конструкторского бюро Микояна и опытно-конструкторского бюро Сухого.



Московский нефтеперерабатывающий завод организовал для сотрудников лекцию военного историка Артема Драбкина о подвигах нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Также состоялось возложение цветов к мемориалу Победы.



"Объединенные кондитеры" передали сладкие подарки и цветы ветеранам и труженикам тыла, которые ранее работали на кондитерских фабриках холдинга. В честь праздника "Кондитерский концерн "Бабаевский"" представил набор конфет, украшенный георгиевской лентой.



