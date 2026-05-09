Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:05 09.05.2026
Гарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы

Гарбузов: столичные промышленники провели торжественные мероприятия к 9 Мая

© Фото : Пресс-служба ДИППГарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы
Гарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Гарбузов: столичные промышленники провели мероприятия ко Дню Победы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На производствах и площадках Москвы прошли торжественные мероприятия в преддверии 81-й годовщины в Великой Отечественной войне, заявил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сотрудники заводов и фабрик поздравили ветеранов, почтили память павших, возложили цветы к мемориалам и присоединились к акции "Бессмертный полк".

"Коллективы московских предприятий внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне — десятки из них продолжают работать и сегодня. На этих заводах и фабриках бережно хранят память о героических годах, о тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто день за днем, не жалея сил, обеспечивал фронт всем необходимым. Ежегодно столичные промышленники и производства участвуют в памятных церемониях, чтобы почтить подвиг защитников Родины", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Департамент в преддверии 9 Мая поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны и вручил им памятные подарки, подчеркнули в пресс-службе.

Группа компаний "Москабельмет" организовала торжественную встречу в историческом сквере московской площадки. У обелиска с именами заводчан, погибших на фронте, прошла церемония возложения цветов. Также производитель развивает интерактивный проект "Бессмертный полк", где собраны истории семей сотрудников — участников войны и тружеников тыла.

Праздничные мероприятия прошли и в Объединенной авиастроительной корпорации — память героев на митингах почтили сотрудники опытно-конструкторского бюро Микояна и опытно-конструкторского бюро Сухого.

Московский нефтеперерабатывающий завод организовал для сотрудников лекцию военного историка Артема Драбкина о подвигах нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Также состоялось возложение цветов к мемориалу Победы.

"Объединенные кондитеры" передали сладкие подарки и цветы ветеранам и труженикам тыла, которые ранее работали на кондитерских фабриках холдинга. В честь праздника "Кондитерский концерн "Бабаевский"" представил набор конфет, украшенный георгиевской лентой.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в городе работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала