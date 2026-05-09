"Галатасарай" четвертый раз подряд стал чемпионом Турции - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
22:09 09.05.2026
"Галатасарай" четвертый раз подряд стал чемпионом Турции по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Галатасарай» обыграл «Антальяспор» в матче 33-го тура чемпионата Турции по футболу со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом страны.
  • «Галатасарай» в четвертый раз подряд стал победителем Суперлиги.
  • Это чемпионство для «Галатасарая» 26-е, что является рекордом страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Галатасарай" обыграл "Антальяспор" в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Турции по футболу и досрочно стал чемпионом страны.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых отличились Марио Лемина (56-я минута), Виктор Осимхен (66, с пенальти; 88) и Каан Айхан (90+5). В составе проигравших дубль оформил Сонер Дикмен (45+3, 62).
Лидирующий в таблице "Галатасарай" набрал 77 очков и за тур до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего вторым "Фенербахче" (73 очка), который в параллельном матче обыграл на выезде "Коньяспор" (3:0).
"Галатасарай" в четвертый раз подряд стал победителем Суперлиги. Всего это чемпионство для команды 26-е, что является рекордом страны. Также "Галатасарай" является лидером по количеству побед в Кубке (19) и Суперкубке (17) Турции.
