Селюк оценил вероятность ухода Галактионова из "Локомотива"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что у главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова есть варианты развития карьеры, если он позволяет себе критику финансирования "железнодорожников".

"Галактионов хороший тренер, достойно развивает молодежь. Но всегда нужно выполнять определенные задачи. И если он вдруг захочет перейти в ЦСКА, то должен понимать, что команде нужно не просто быть четвертой или пятой", - добавил он.