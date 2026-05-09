Селюк оценил вероятность ухода Галактионова из "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
15:33 09.05.2026 (обновлено: 15:47 09.05.2026)
Селюк оценил вероятность ухода Галактионова из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова есть варианты развития карьеры.
  • По мнению Селюка, возможность перехода Галактионова в другой клуб обусловлена его недовольством финансированием "Локомотива".
  • Селюк отметил, что на данный момент среди клубов свободен для предложений только ЦСКА.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что у главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова есть варианты развития карьеры, если он позволяет себе критику финансирования "железнодорожников".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА близок к назначению Галактионова на пост главного тренера.
"Раньше я думал, что такое вряд ли возможно. Но после пары интервью Галактионова, когда он говорил о недовольстве финансированием, хотя он человек сдержанный, то становится понятно, что у него есть в рукаве какой-то вариант. Сейчас все клубы заняты, если идти, то на сегодняшний день только ЦСКА свободен для предложений. Поэтому все возможно", - сказал Селюк.
"Галактионов хороший тренер, достойно развивает молодежь. Но всегда нужно выполнять определенные задачи. И если он вдруг захочет перейти в ЦСКА, то должен понимать, что команде нужно не просто быть четвертой или пятой", - добавил он.
