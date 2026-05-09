Рейтинг@Mail.ru
Словацкие власти продолжат заботиться о военных захоронениях, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 09.05.2026 (обновлено: 21:29 09.05.2026)
Словацкие власти продолжат заботиться о военных захоронениях, заявил Фицо

Фицо: советские солдаты сыграли главную роль в борьбе с фашизмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкие власти продолжат заботиться о военных захоронениях.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул необходимость уважения исторических отношений и роли советских солдат в борьбе против фашизма.
  • Роберт Фицо планирует посетить военное кладбище в городе Михаловце.
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Словацкие власти продолжат заботиться о военных захоронениях, необходимо уважать исторические отношения и роль советских солдат в борьбе против фашизма, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Словакия будет продолжать заботиться о военных захоронениях", - сказал Фицо.
Он добавил, что посетит военное кладбище в городе Михаловце. "Необходимо вести себя рационально и уважать глубокие исторические и человеческие отношения, которые выходят главным образом из доминантной роли бывшего Советского Союза в бою против фашизма", - заключил Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии, заявил Фицо
Вчера, 14:24
 
В миреРоссияСловакияРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала