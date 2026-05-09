БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Словацкие власти продолжат заботиться о военных захоронениях, необходимо уважать исторические отношения и роль советских солдат в борьбе против фашизма, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Словакия будет продолжать заботиться о военных захоронениях", - сказал Фицо.
Он добавил, что посетит военное кладбище в городе Михаловце. "Необходимо вести себя рационально и уважать глубокие исторические и человеческие отношения, которые выходят главным образом из доминантной роли бывшего Советского Союза в бою против фашизма", - заключил Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.