Фицо оценил намерение ЕС отказаться от энергоресурсов из России

БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал намерение Европейского союза отказаться от энергоресурсов из РФ идеологическим и вредным для европейской конкурентоспособности.
"Намерение Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов считаю идеологически ориентированным и вредным для европейской конкурентоспособности", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
