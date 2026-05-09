Словакия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с Россией, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2026
20:25 09.05.2026 (обновлено: 20:44 09.05.2026)
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Роберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с Россией, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
  • Фицо отвергает идею нового «железного занавеса» между Европейским союзом и Россией.
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с РФ, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Отвергаю новый "железный занавес" между Европейским союзом и Россией, мы заинтересованы в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреСловакияРоссияРоберт Фицо
 
 
