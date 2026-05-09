Краткий пересказ от РИА ИИ
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с РФ, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Отвергаю новый "железный занавес" между Европейским союзом и Россией, мы заинтересованы в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой", - сказал Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
