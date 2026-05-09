Фицо проинформировал Путина о контактах с Зеленским - РИА Новости, 09.05.2026
15:13 09.05.2026 (обновлено: 15:14 09.05.2026)
Фицо проинформировал Путина о контактах с Зеленским

© РИА Новости / POOL | Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что тема Украины обсуждалась на встрече Путина и Фицо.
"В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте", - сказал Ушаков журналистам.
Юрий УшаковРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
