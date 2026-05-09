Фицо проинформировал Путина о контактах с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте", - сказал Ушаков журналистам.