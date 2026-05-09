Фицо пообещал ознакомить Путина с восстановлением работы межправкомиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал ознакомить президента России Владимира Путина с шагами по восстановлению работы российско-словацкой межправительственной комиссии.
- Встреча Роберта Фицо и Владимира Путина проходит в Москве.
- На встрече планируется обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал ознакомить президента России Владимира Путина с шагами по восстановлению работы российско-словацкой межправительственной комиссии.
"Я хочу предоставить Вам информацию, уважаемый господин президент, где мы находимся относительно межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и какие шаги мы предприняли", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
