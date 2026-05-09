Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты почтили память красноармейцев на кладбище в Вене - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 09.05.2026 (обновлено: 15:23 09.05.2026)
Российские дипломаты почтили память красноармейцев на кладбище в Вене

Российские дипломаты почтили память бойцов-красноармейцев на кладбище в Вене

© РИА НовостиРоссийские дипломаты и дипломаты стран СНГ на церемонии памяти воинов-красноармейцев на Центральном кладбище в Вене
Российские дипломаты и дипломаты стран СНГ на церемонии памяти воинов-красноармейцев на Центральном кладбище в Вене - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости
Российские дипломаты и дипломаты стран СНГ на церемонии памяти воинов-красноармейцев на Центральном кладбище в Вене
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты и дипломаты стран СНГ почтили память воинов-красноармейцев на центральном кладбище в Вене.
  • На нем захоронены 2623 бойца, имена 1666 из них до сих пор остаются неизвестными.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, а также дипломаты стран СНГ почтили память воинов-красноармейцев на центральном кладбище в Вене, где захоронены 2623 бойца, передает корреспондент РИА Новости.
У мемориала состоялась панихида по погибшим.
Затем российский посол в Вене Андрей Грозов, сотрудники посольства РФ и руководители российских постпредств, а также главы дипломатических миссий стран СНГ в Австрии отдали дань памяти покоящимся на центральном кладбище Вены воинам-красноармейцам, возложив цветы и венки к мемориалу.
Здесь захоронены 2623 бойца, имена 1666 до сих пор остаются неизвестными.
Шествие Бессмертного полка у мемориала Крылья победы в Нетании, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Израиле прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 14:43
 
В миреВенаАвстрияСНГРоссияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала