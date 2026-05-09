Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ереване проходит шествие «Бессмертного полка» в День Победы.
- Участники акции несут фотографии своих воевавших родственников и флаги Армении и России, они направляются к Парку Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню.
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проходит в День Победы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось у церкви Святого Креста, где отслужили молебен по погибшим в Великой Отечественной войне.
Дойдя до Парка Победы, у Вечного огня участники шествия развернули огромную "Георгиевскую ленту" и возложили цветы.