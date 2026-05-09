Эквадорцы и россияне провели акцию "Сад памяти" в Кито

02:43 09.05.2026
Эквадорцы и россияне в честь Дня Победы провели акцию "Сад памяти" в Кито

© Фото : Посольства России в Эквадоре
Участники в акции "Сад памяти" в Кито, Эквадор
  • Эквадорцы и россияне провели акцию «Сад памяти» в парке «Середина мира» в Кито.
  • В память о героях Великой Отечественной войны были посажены полтора десятка саженцев лимона.
  • Посол РФ Владимир Спринчан подчеркнул, что акции проводятся с целью не позволить забыть, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Эквадорцы и россияне провели акцию "Сад памяти" в парке "Середина мира" в Кито, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан.
"В рамках мероприятий, посвященных великому Дню Победы, посольство России привело акцию "Сад памяти" в символическом для Эквадора музейно-географическом комплексе "Середина мира", - сказал он.
Спринчан отметил, что руководство провинции Пичинча, куда входит столица Эквадора, благожелательно отозвалось на просьбу о проведении акции. В память о героях Великой Отечественной войны были посажены полтора десятка саженцев лимона.
В мероприятии приняли участие около 50 человек - выпускники отечественных вузов, постоянно проживающие в стране российские граждане, эквадорцы, представители различных социальных организаций, с уважением относящихся к истории России, а также сотрудники посольства и члены их семей.
Прозвучали патриотические песни времен войны и песни, посвященные Победе.
Спринчан сообщил, что в своем выступлении перед собравшимися он акцентировал внимание на том, что такие акции проводятся с целью не позволить забыть, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, "не позволить новым поколениям или руководителям отдельных стран игнорировать историю и пытаться ее переписать, искажая роль нашей страны в победе над нацистской Германией".
