Эквадорцы и россияне провели акцию "Сад памяти" в Кито

Участники в акции "Сад памяти" в Кито, Эквадор

Краткий пересказ от РИА ИИ Эквадорцы и россияне провели акцию «Сад памяти» в парке «Середина мира» в Кито.

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Эквадорцы и россияне провели акцию "Сад памяти" в парке "Середина мира" в Кито, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан.

"В рамках мероприятий, посвященных великому Дню Победы, посольство России привело акцию "Сад памяти" в символическом для Эквадора музейно-географическом комплексе "Середина мира", - сказал он.

Спринчан отметил, что руководство провинции Пичинча, куда входит столица Эквадора, благожелательно отозвалось на просьбу о проведении акции. В память о героях Великой Отечественной войны были посажены полтора десятка саженцев лимона.

В мероприятии приняли участие около 50 человек - выпускники отечественных вузов, постоянно проживающие в стране российские граждане, эквадорцы, представители различных социальных организаций, с уважением относящихся к истории России, а также сотрудники посольства и члены их семей.

Прозвучали патриотические песни времен войны и песни, посвященные Победе.