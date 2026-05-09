Работы по АЭС "Пакш-2" в Венгрии идут полным ходом, заявил Лихачев
14:34 09.05.2026
Работы по АЭС "Пакш-2" в Венгрии идут полным ходом, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии идут полным ходом.
  • В феврале на площадке «Пакш-2» провели первый бетон, а в текущем году планируется завершение фундаментной плиты пятого блока действующей электростанции.
МОСКВА, 9 мая - РИП Новости. Работы по строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии идут полным ходом, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Работы на площадке "Пакш-2" идут полным ходом. В феврале мы провели первый бетон, в этом году мы заканчиваем бетонную фундаментную плиту первого нового, он же пятый блок действующей электростанции, активно идут работы и на втором блоке", - сказал он журналистам.
СтроительствоВенгрияАлексей ЛихачевАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
