В Екатеринбурге проходит Парад Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Парад проходит на Площади 1905 года, в самом центре столицы Урала. Приветствовали участников парада главные гости этого праздника – ветераны-фронтовики, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны.
Поздравил присутствующих с праздником губернатор Свердловской области Денис Паслер, отметив, что у нас есть возможность сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, а Урал и по сей день остается надежной опорой России.
"День Победы – главный праздник нашей страны, он объединяет поколения и семьи. Каждый житель Урала внес колоссальный вклад в Победу. Низкий поклон всем ветеранам, спасибо за жизнь, которую вы нам подарили", – сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
По данным пресс-службы Центрального военного округа, торжественным маршем на Параде пройдут рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, расчеты управления Краснознаменного Центрального военного округа и 14-й гвардейской армии, сводный расчет военнослужащих-женщин и другие расчеты, в том числе из силовых ведомств региона.