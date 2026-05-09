В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк» в очном формате.
- Шествие началось после парада и прошло от улицы Пушкина по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова.
- Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге возобновилась после трехлетнего перерыва.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк" состоялась в Екатеринбурге в очном формате, участники прошли по улицам города вслед за парадными колоннами, передает корреспондент РИА Новости.
Перед колоннами "Бессмертного полка" пронесли огромное знамя Победы. Шествие возглавили глава Свердловской области Денис Паслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Участники несли портреты своих предков, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также родственников, погибших в ходе СВО.
Шествие "Бессмертного полка" началось сразу после парада. Перед этим люди пели песни военных лет, кричали "Ура". Проведению акции не помешали ни прохладная погода, ни небольшой дождь, ни ветер. Участники прошли от улицы Пушкина по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. Началось шествие в 10.40, а закончилось в 12.00 по местному времени.
Шествия были возобновлены в Екатеринбурге в прошлом году после трехлетнего перерыва. В очном формате акция состоится также в Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Жители других населенных пунктов области смогут присоединиться к мероприятию в онлайн- формате.