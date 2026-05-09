Путин назвал Си Цзиньпина своим другом - РИА Новости, 09.05.2026
22:02 09.05.2026 (обновлено: 22:08 09.05.2026)
Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина своим другом.
  • Путин отметил, что торговый оборот России и Китая превышает 140 миллиардов долларов и диверсифицируется за счет высокотехнологичных отраслей.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина своим другом.
"Я хочу поблагодарить руководство Китайской Народной Республики за то, что мой друг, как я могу говорить с полным основанием, председатель КНР господин Си Цзиньпин поддерживает лично, я это вижу и чувствую, поддерживает диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей", - сказал Путин журналистам.
Ранее в ходе пресс-подхода президент России отметил, что торговый оборот России и Китая превышает 140 миллиардов долларов, он диверсифицирован, и этот процесс продолжается за счет высокотехнологичных отраслей.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков 7 мая сообщал, что сейчас идет активная работа по подготовке визита Путина в Китай.
