Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина своим другом.
"Я хочу поблагодарить руководство Китайской Народной Республики за то, что мой друг, как я могу говорить с полным основанием, председатель КНР господин Си Цзиньпин поддерживает лично, я это вижу и чувствую, поддерживает диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей", - сказал Путин журналистам.
Ранее в ходе пресс-подхода президент России отметил, что торговый оборот России и Китая превышает 140 миллиардов долларов, он диверсифицирован, и этот процесс продолжается за счет высокотехнологичных отраслей.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков 7 мая сообщал, что сейчас идет активная работа по подготовке визита Путина в Китай.
