Путин рассказал о новом договоре России и Южной Осетии
20:52 09.05.2026 (обновлено: 00:10 10.05.2026)
Путин рассказал о новом договоре России и Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин заявил, что новый договор о союзничестве России и Южной Осетии углубит сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый договор о союзничестве России и Южной Осетии углубит сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент отметил, что Гаглоев принял участие в разработке договора. Он, выразил уверенность Путин, позволит усовершенствовать правовую базу и позволит углубить отношения двух стран в сфере торговли и социальной сферы в интересах жителей Южной Осетии.
РоссияЮжная ОсетияМоскваВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
