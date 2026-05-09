Путин рассказал о новом договоре России и Южной Осетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что новый договор о союзничестве России и Южной Осетии углубит сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый договор о союзничестве России и Южной Осетии углубит сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент отметил, что Гаглоев принял участие в разработке договора. Он, выразил уверенность Путин, позволит усовершенствовать правовую базу и позволит углубить отношения двух стран в сфере торговли и социальной сферы в интересах жителей Южной Осетии.