Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал отсутствие у ЕС полноценного диалога с Россией ошибкой - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 09.05.2026 (обновлено: 21:18 09.05.2026)
Фицо назвал отсутствие у ЕС полноценного диалога с Россией ошибкой

Фицо назвал отсутствие у ЕС полноценного диалога с РФ огромной ошибкой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал огромной ошибкой отсутствие полноценного диалога Евросоюза с Россией.
  • По мнению Фицо, санкции Евросоюза ведут лишь к большей самодостаточности России в разных областях.
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал огромной ошибкой отсутствие полноценного диалога Евросоюза с Россией.
"Опять подтвердилось, что огромной ошибкой является то, что не ведется полноценный политический диалог, от Европейского союза идут только санкции, которые, кстати, ведут только к еще большей самодостаточности России в разных областях", - заявил Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Словакии обвинили ЕС в использовании украинцев как "прокси" против России
Вчера, 18:13
 
РоссияСловакияЕвросоюзРоберт ФицоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала