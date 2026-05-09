Фицо назвал отсутствие у ЕС полноценного диалога с Россией ошибкой

БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал огромной ошибкой отсутствие полноценного диалога Евросоюза с Россией.
"Опять подтвердилось, что огромной ошибкой является то, что не ведется полноценный политический диалог, от Европейского союза идут только санкции, которые, кстати, ведут только к еще большей самодостаточности России в разных областях", - заявил Фицо в видеообращении по итогам визита в РФ, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
