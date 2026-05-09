Первый в мире "Бессмертный полк" по бездорожью на вездеходах прошел на Чукотке

Краткий пересказ от РИА ИИ На Чукотке прошел первый в мире «Бессмертный полк» по бездорожью на вездеходах.

Участники провезли портреты героев Великой Отечественной войны по арктической тундре в окрестностях Анадыря.

Организаторы планируют проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю.

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Первый в мире "Бессмертный полк" по бездорожью на вездеходах прошел на Чукотке, его участники провезли портреты героев Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.

"На Чукотке в преддверии Дня Победы водители арктической техники впервые провели "Бессмертный полк" по бездорожью. Мощные машины пересекли заснеженные просторы с портретами героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря

Отмечается, что в годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств на точки сбора.

"Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты. У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю", - рассказывают организаторы мероприятия.

Ленинграда. Один из участников, водитель Владислав Сизоков, отметил, что его отец с самого первого дня прошел всю войну пулеметчиком. Вернулся домой в 1945 году после ранения. У него два ордена Славы, медали за отвагу, за оборону Сталинграда