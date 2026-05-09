Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Литве задержали мужчину с георгиевской лентой у Антакальнисского кладбища в День Победы.
- В стране запрещена публичная демонстрация георгиевской ленты, за нарушение предусмотрен штраф или другая административная ответственность.
- Задержанный мужчина заявил, что с помощью георгиевской ленты выражает свою позицию, и ему безразлична перспектива получить за это штраф или отправиться за решетку.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Литовская полиция задержала у Антакальнисского кладбища в День Победы мужчину с георгиевской лентой, на него составили протокол, передает агентство ELTA.
"В субботу утром в Вильнюсе, у входа на Антакальнисское кладбище, полиция задержала мужчину, который пришел с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде. В Литве публичная демонстрация этого символа запрещена, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Полицейский попросил мужчину постоять возле служебного автомобиля, пока оформлялся протокол", - передает агентство.
Согласно публикации, мужчина, представившийся Павлом, заявил, что с помощью георгиевской ленты выражает свою позицию, дав понять, что ему безразлична перспектива получить за это штраф или отправиться за решетку.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.