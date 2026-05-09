13:22 09.05.2026 (обновлено: 13:38 09.05.2026)
В Чите прошла акция "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Чите
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Чите
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чите прошла акция «Бессмертный полк».
  • Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял участие в акции и отметил важность памяти подвига фронтовиков всех поколений.
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в День Победы в Чите, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Стали участниками "Бессмертного полка" в Чите. Вместе с супругой прошли в рядах с земляками", - написал Осипов в своем Тelegram-канале.
Он отметил важность памяти подвига фронтовиков всех поколений.
"В руках у нас портреты тех, кто подарил нам жизнь и свободу. И фотография нашего современника, героя специальной военной операции Александра Штукерта. Он, как и его деды, встал на защиту Родины. Низкий поклон всем, кто сражался за мир тогда и сражается за него сейчас. Пока мы помним — мы непобедимы", - сказал губернатор.
ЧитаЗабайкальский крайАлександр ОсиповДень Победы — 2026Общество
 
 
