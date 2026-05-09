МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило в субботу Минобороны России.
Перемирие ко Дню Победы, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось в 00.00 мск пятницы. Как отметило Минобороны, ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
