В Бурятии узник нацистского концлагеря провел телемост с участниками СВО

УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Отделение "Единой России" в Бурятии организовало телемост узника концлагеря Леонида Синегрибова с бойцами 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"В Бурятии узник нацистских концлагерей Леонид Синегрибов связался посредством телемоста с передовой фронта и передал своим землякам-участникам спецоперации важные слова. Этот разговор через тысячи километров стал возможен благодаря акции регионального отделения "Единой России", - рассказали агентству в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что телемост принимали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады. В своем обращении к участникам СВО Синегрибов провел параллель между событиями 1940-х годов и современности. "Сегодня фашизм вновь поднял голову. Жители Курска, Белгорода и моей родной Брянщины переживают налеты, бомбардировки, прячут детей в подвалы. Это очень страшно. Мы победили фашизм в 45-м, мы побеждаем его и сегодня", - сказал во время телемоста узник концлагеря.
В ответ бойцы из Бурятии, находящиеся на СВО, заверили, что делают все для победы. "Для нас большая радость - видеть, что дома все хорошо. Ради этого мы и сражаемся", - отметили военные.
Леонид Синегрибов - пoчeтный гpaждaнин Бypятии, З0 лeт в одиночку он издaeт гaзeтy "Cyдьбa", в которой рассказывает peaльныe иcтopии мaлoлeтниx yзникoв фaшизмa.
