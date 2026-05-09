В Бурятии узник нацистского концлагеря провел телемост с участниками СВО - РИА Новости, 09.05.2026
06:46 09.05.2026
В Бурятии узник нацистского концлагеря провел телемост с участниками СВО

В Бурятии узник концлагеря Синегрибов провел телемост с бойцами в зоне СВО

09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии Леонид Синегрибов, узник нацистских концлагерей, провел телемост с участниками СВО.
  • Во время телемоста Синегрибов провел параллель между событиями 1940-х годов и современности, отметив, что «фашизм вновь поднял голову».
  • Бойцы из Бурятии, находящиеся на СВО, заверили, что делают все для победы.
УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Отделение "Единой России" в Бурятии организовало телемост узника концлагеря Леонида Синегрибова с бойцами 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Бурятии узник нацистских концлагерей Леонид Синегрибов связался посредством телемоста с передовой фронта и передал своим землякам-участникам спецоперации важные слова. Этот разговор через тысячи километров стал возможен благодаря акции регионального отделения "Единой России", - рассказали агентству в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что телемост принимали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады. В своем обращении к участникам СВО Синегрибов провел параллель между событиями 1940-х годов и современности. "Сегодня фашизм вновь поднял голову. Жители Курска, Белгорода и моей родной Брянщины переживают налеты, бомбардировки, прячут детей в подвалы. Это очень страшно. Мы победили фашизм в 45-м, мы побеждаем его и сегодня", - сказал во время телемоста узник концлагеря.
В ответ бойцы из Бурятии, находящиеся на СВО, заверили, что делают все для победы. "Для нас большая радость - видеть, что дома все хорошо. Ради этого мы и сражаемся", - отметили военные.
Леонид Синегрибов - пoчeтный гpaждaнин Бypятии, З0 лeт в одиночку он издaeт гaзeтy "Cyдьбa", в которой рассказывает peaльныe иcтopии мaлoлeтниx yзникoв фaшизмa.
