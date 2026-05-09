Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Участник СВО пришел на парад с фотографией погибшего на фронте брата

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участник СВО, старший сержант Геннадий Будренко пришел на парад в честь Дня Победы в Москве на Красной площади с фотографией своего погибшего старшего брата Юрия Будренко.

"Мы собирались с ним вместе встретить победу на Красной площади, но он погиб в том году", - рассказал Бурденко журналистам.

По словам военнослужащего, его брат выполнял задачи в красноармейском направлении.

"Считаю своим воинским долгом, чтобы он был сегодня здесь", - отметил Будренко.