Участник СВО пришел на парад с фотографией погибшего на фронте брата

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участник СВО, старший сержант Геннадий Будренко пришел на парад в честь Дня Победы в Москве на Красной площади с фотографией своего погибшего старшего брата Юрия Будренко.
"Мы собирались с ним вместе встретить победу на Красной площади, но он погиб в том году", - рассказал Бурденко журналистам.
По словам военнослужащего, его брат выполнял задачи в красноармейском направлении.
"Считаю своим воинским долгом, чтобы он был сегодня здесь", - отметил Будренко.
Также он рассказал, что сам служил на запорожском направлении и был тяжело ранен. Во время парада Будренко сидел на трибуне и держал фотографию своего погибшего брата.