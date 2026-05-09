Участник СВО пришел на парад с фотографией погибшего на фронте брата
12:21 09.05.2026
Участник СВО пришел на парад с фотографией погибшего на фронте брата

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник СВО старший сержант Геннадий Будренко пришел на парад в честь Дня Победы на Красной площади с фотографией своего погибшего брата Юрия.
  • Юрий Будренко выполнял задачи в красноармейском направлении.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участник СВО, старший сержант Геннадий Будренко пришел на парад в честь Дня Победы в Москве на Красной площади с фотографией своего погибшего старшего брата Юрия Будренко.
"Мы собирались с ним вместе встретить победу на Красной площади, но он погиб в том году", - рассказал Бурденко журналистам.
По словам военнослужащего, его брат выполнял задачи в красноармейском направлении.
"Считаю своим воинским долгом, чтобы он был сегодня здесь", - отметил Будренко.
Также он рассказал, что сам служил на запорожском направлении и был тяжело ранен. Во время парада Будренко сидел на трибуне и держал фотографию своего погибшего брата.
