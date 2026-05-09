Ветеран Борис Шапошников на митинге с возложением цветов в Брянске

В Брянске участие в митинге принял 101-летний ветеран

БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 101 года принял участие в митинге с возложением цветов в центре Брянска, рассказал губернатор области Александр Богомаз.

На площади Партизан в центре Брянска 9 мая прошло возложение цветов к монументу, посвященному героям Великой Отечественной войне. Одновременно состоялся парад кадетов и " Юнармии ", ряды которых прошли через площадь. В мероприятии принял участие ветеран Борис Шапошников, которому, как рассказал глава региона, в этом году исполнится 102.

Белоруссию, "Борис Васильевич в 18 лет был призван на фронт. Служил под Сталинградом , освобождал Донбасс Прибалтику в составе Южного и Первого прибалтийского фронтов. День Победы встретил в Кенигсберге . Он получил несколько ранений, награжден многочисленными орденами и медалями", - рассказал Богомаз

Губернатор отметил, что Шапошников – почетный гражданин Брянска. Богомаз назвал его образцом для подражания молодежи и примером того, как нужно любить свое Отечество.