14:10 09.05.2026 (обновлено: 14:54 09.05.2026)
В Брянске участие в митинге принял 101-летний ветеран

© Фото : AV БогомаZ/MAX — Ветеран Борис Шапошников на митинге с возложением цветов в Брянске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске 9 мая прошел митинг с возложением цветов к монументу, посвященному героям Великой Отечественной войны.
  • В мероприятии принял участие 101-летний ветеран Борис Шапошников.
  • Богомаз назвал ветерана образцом для подражания молодежи и примером любви к Отечеству.
БРЯНСК, 9 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 101 года принял участие в митинге с возложением цветов в центре Брянска, рассказал губернатор области Александр Богомаз.
На площади Партизан в центре Брянска 9 мая прошло возложение цветов к монументу, посвященному героям Великой Отечественной войне. Одновременно состоялся парад кадетов и "Юнармии", ряды которых прошли через площадь. В мероприятии принял участие ветеран Борис Шапошников, которому, как рассказал глава региона, в этом году исполнится 102.
"Борис Васильевич в 18 лет был призван на фронт. Служил под Сталинградом, освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику в составе Южного и Первого прибалтийского фронтов. День Победы встретил в Кенигсберге. Он получил несколько ранений, награжден многочисленными орденами и медалями", - рассказал Богомаз.
Губернатор отметил, что Шапошников – почетный гражданин Брянска. Богомаз назвал его образцом для подражания молодежи и примером того, как нужно любить свое Отечество.
Ранее 9 мая губернатор и другие официальные лица области возложили цветы к стеле Воинской славы на площади перед Курганом Бессмертия в центре Брянска.
