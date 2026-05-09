В странах СНГ и дальнего зарубежья прошли шествия "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" прошла по всему миру.

Тысячи людей приняли участие в шествиях в странах СНГ, среди которых Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Молдавия, а также Приднестровская Молдавская Республика и Таджикистан.

К мероприятию присоединились российские дипломаты, соотечественники и местные жители в других государствах, в их числе Китай, Южная Корея, Австралия, Индонезия, Новая Зеландия, Малайзия, Индия, Турция, Израиль, Египет, Сербия, Франция, Германия, Люксембург, КНДР, Кипр, Нидерланды, Южная Осетия, Бангладеш, Италия, Камбоджа, Аргентина, Дания, ОАЭ, Швейцария, Швеция, Катар и Австрия.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В странах СНГ и дальнего зарубежья празднуют День Победы: в Китае, Южной Корее, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Индонезии, Армении, Индонезии, Индии и Сербии состоялись шествия "Бессмертного полка".

В Пекине участниками стали граждане России и стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат. Они прошли единым строем под звуки песен военных лет. Колонну возглавил российский посол Игорь Моргулов, в руках он нес портрет отца.

Сеуле на мероприятии присутствовали как россияне, так и граждане Южной Кореи . Несколько человек пришли в реконструкторской военной форме Советской армии. Колонна участников с фотографиями погибших родственников, флагами и баннерами торжественно проследовала по улицам города к зданию Центра дружбы и искусства, где начался концерт ко Дню Победы "Жди меня, и я вернусь".

"Бессмертный полк" прошел и по улицам австралийского Сиднея. Сотрудники посольства и Генерального консульства России, а также проживающие там соотечественники держали в руках портреты родных-фронтовиков.

Акция также состоялась в Гомеле и Гродно в Белоруссии. На ней присутствовали российские дипломаты и сотрудники Русского дома. Они пронесли фотографии своих дедов, бабушек и прадедов.

В Бишкеке участники шествия проследовали от Южных ворот города к площади Победы. Колонна растянулась на несколько кварталов, в ней прошли 30 тысяч человек. Этот маршрут уже стал традиционным. Мероприятие состоялось и в других городах и селах Киргизии

Ташкенте акцию провели на территории мемориального комплекса "Братские могилы". Люди с раннего утра шли туда, чтобы возложить цветы к Вечному огню и поздравить ветеранов. Присоединившиеся прошли по аллеям мемориала с фотографиями родных и близких — участников войны, исполняя песни военных лет.

Памятное шествие "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), казахстанский аналог "Бессмертного полка", состоялось в Алма-Ате. Его участники пронесли портреты родственников-фронтовиков, флаги Казахстана и СССР по одной из центральных улиц к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В Ереване акция началась у церкви Святого Креста и завершилась в парке Победы. Присутствовавшие возложили цветы к Вечному огню и развернули огромную георгиевскую ленту.

Юбилейный, десятый по счету "Бессмертный полк" состоялся в столице Индонезии Джакарте . В составе колонны шли сотрудники посольства России , соотечественники, дипломаты дружественных стран и местные жители.

В Нью-Дели участники акции развернули 81-метровую георгиевскую ленту и возложили цветы к мемориальной доске, посвященной индийским военнослужащим, награжденным советскими и российскими орденами.

Шествие "Бессмертного полка" состоялось и в израильской Хайфе. Колонна людей под песни военных лет пронесла по городу плакаты воевавших родственников.

В Нетании участники мероприятия проследовали по набережной города к мемориалу "Крылья Победы". Многие были одеты в форму солдат Красной армии и держали в руках огромное количество флагов, плакатов и знамен с советской и российской символикой.

Каире к акции присоединились российские дипломаты, сотрудники Русского дома, проживающие в Египте соотечественники и местная молодежь. Они пронесли портреты предков, воевавших в годы ВОВ.

"Бессмертный полк" прошел и в Куала-Лумпуре . Его участники почтили память павших минутой молчания, исполнили гимн и возложили цветы к памятнику.

Акция также состоялась в Веллингтоне в Новой Зеландии. На ней присутствовали россияне и иностранцы, сотрудники дипмиссии и члены их семей. В ходе празднования представили выставку оружия, наград и амуниции времен ВОВ. Кроме того, прошла концертная программа.

В Анкаре к шествию присоединились многие представители стран СНГ. "Бессмертный полк" прошел и в Анталье. После него состоялся праздничный концерт.

© РИА Новости / Вугар Гасанов Участники акции "Бессмертный полк" в Анкаре © Фото предоставлено генеральным консульство РФ в Анталье Шествие "Бессмертного полка" в Анталье

В Белграде мероприятие началось в центре города и завершилось у мемориала "Освободителям Белграда". В нем приняли участие руководство и сотрудники "Россотрудничества", посольств России и Белоруссии, сербское отделение, а также местные жители.

Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 105 тысяч человек. Из них 42 тысячи — в Тирасполе.

В Париже шествие прошло накануне. Участники вышли на улицы со Знаменем Победы и флагами СССР , георгиевскими ленточками и красными гвоздиками.

В Берлине люди с портретами родных, участвовавших в ВОВ, прошли от Бранденбургских ворот до памятника советским воинам в Тиргартене. Также российская делегация возложила цветы к мемориалу в Трептов-парке. К мероприятию присоединились многочисленные соотечественники и представители немецких общественных объединений.

В "Бессмертном полку" в Люксембурге приняли участие посол России Дмитрий Лобанов, дипломаты, представители местной Коммунистической партии и неравнодушные жители этой страны. Также прошла церемония возложения цветов у памятника на кладбище Лалланж, установленного над могилой 30 советских граждан, погибших на принудительных работах в годы ВОВ.

Россияне провели акцию и в центре Пхеньяна. Во главе колонны "Бессмертного полка" сотрудники посольства пронесли список иконы Казанской Божией Матери.

Мероприятия ко Дню Победы прошли во всех крупных городах Кипра. В стране состоялись шествия "Бессмертного полка", праздничный концерт и возложения цветов к мемориалам. Сотрудники посольства также посетили ветеранов и поздравили их с праздником.

Многочисленное шествие прошло под нидерландским городом Лёсден на территории военного мемориала "Советское поле славы", где захоронены советские воины. Участники собрались с портретами воевавших родственников, георгиевскими ленточками и красными гвоздиками. Пришли как россияне и граждане бывших союзных республик, так и голландцы.

Тысячи жителей пронесли портреты своих родных в столице Южной Осетии Цхинвале. В процессии принял участие председатель правительства республики Дзамболат Тадтаев. Он отметил, что акция стала символом личной памяти, благодарности и единства.

Около 30 тысяч человек прошли Маршем Победы в Кишиневе, несмотря на запреты и ограничения со стороны молдавских властей. Руководство запретило выходить на главную площадь, отдав ее под празднование Дня Европы, поэтому участники собрались на соседней улице.

В первых рядах шла патриотично настроенная молодежь с государственными флагами и копиями Знамени Победы. К праздничному шествию также присоединилась колонна ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны. Весь маршрут прошел 100-летний полковник Василий Литвинов — единственный оставшийся в живых фронтовик в городе. Под аплодисменты собравшихся ветеран лично возложил цветы к мемориалу.

В столице Бангладеш также прошли памятные мероприятия, среди которых праздничный концерт и выставка "Бессмертный полк". Еще одной уникальной традицией, которая каждый год объединяет жителей Дакки, желающих почтить память героев, стал мото- и автопробег. Он ознаменовал празднование и в этот раз.

Памятные мероприятия прошли по всей Италии. Участники возлагали венки к монументам партизанам. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Милане, а в Генуе прошла традиционная памятная церемония на кладбище Стальено у монумента герою СССР и Италии Федору Полетаеву. В посольстве России в Риме во имя мира и диалога с Москвой открыли оливковую рощу.

В Камбодже акция ежегодно проходит в Пномпене и Сиануквиле с 2018 года. В этот раз участники также пронесли портреты родственников, приближавших Великую Победу. Они возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.

В центре Буэнос-Айреса и еще в шести городах Аргентины акцию провели россияне и местные жители. Люди несли портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и вместе пели песни военных лет.

В Копенгагене шествие "Бессмертного полка" прошло уже в 11-й раз. Его организовали российские соотечественники. Маршу предшествовал концерт с исполнением известных песен военных лет. Участие приняли и датчане, отдавшие дань роли Советского Союза в освобождении Европы.

В Дубае в память о погибших в Великой Отечественной войне объявили минуту молчания. Затем состоялась акция "Бессмертный полк": портреты ветеранов показали со сцены, их также транслировали на экране. Празднование прошло в отеле "Атлантис" в присутствии российских граждан, сотрудников дипмиссий, посла России в ОАЭ Тимура Забирова, генконсула в Дубае Максима Владимирова, а также зарубежных дипломатов.

Тем временем соотечественники и местные жители собрались на шествие на кладбище Хернли в Базеле. Там находится единственный в Швейцарии монумент погибшим советским воинам, традиционно он становится главным местом празднования Дня Победы.

Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли также в посольстве России в Швеции. Память героев почтили сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме и члены их семей.

Сотни человек пришли на праздничный концерт в Душанбе. Артисты из России и Таджикистана исполнили песни военных лет: "Катюша", "Смуглянка", "Темная ночь", "День Победы" и другие. Торжества проходили разных районах города весь день. Программа включала возложение цветов и патриотические акции. Одна из них — "Бессмертный полк" — состоялась в Парке Победы.

Акция и концерт соотечественников прошли и в столице Катара Дохе при полном зале местного дома Оперы. На мероприятие пришли преимущественно россияне и граждане других стран СНГ, включая дипломатов. Гости по традиции почтили память героев минутой молчания, в это время на экране шла демонстрация фотографий их родных. После этого под военные песни их вынесли на сцену.