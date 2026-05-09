В Бишкеке осталось только трое ветеранов ВОВ

06:55 09.05.2026
В Бишкеке осталось только трое ветеранов Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Сергей ПятаковБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бишкеке осталось трое ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил журналистам мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
  • В столице Киргизии 9 мая запланировано множество праздничных мероприятий в четырех районах города.
  • На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек, треть из них не вернулись домой.
БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны в столице Киргизии осталось только трое, сообщил журналистам мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
"На сегодняшний день в Бишкеке остались трое ветеранов Великой Отечественной войны, восемь блокадников Ленинграда и четверо узников концлагерей", - заявил градоначальник на митинге-реквиеме, посвященному Дню Победы.
По словам Джунушалиева, в столице Киргизии 9 мая запланировано множество праздничных мероприятий, которые пройдут во всех четырех районах города.
"Все мероприятия пройдут в дневное время, даже наш запланированный концерт. Вечером, кроме народных гуляний, никаких мероприятий не будет", - уточнил он.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.
