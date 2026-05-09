Израильские БПЛА атаковали машины на автостраде к югу от Бейрута - РИА Новости, 09.05.2026
16:09 09.05.2026 (обновлено: 16:29 09.05.2026)
Израильские БПЛА атаковали машины на автостраде к югу от Бейрута

© Фото : соцсетиПоследствия удара Израиля по автомобильной дороге в районе Бейрута. 9 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские беспилотники атаковали три машины на автостраде в 20 километрах к югу от Бейрута.
  • На место атаки прибыли военные и кареты скорой помощи, информация о погибших и раненых уточняется.
БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Израильские беспилотники атаковали три машины на автостраде в 20 километрах к югу от Бейрута, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«
"Вражеские беспилотники атаковали три машины в районе Саадият с небольшим интервалом",- рассказал собеседник агентства.
По данным источника, на место прибыли военные и кареты скорой помощи. Информация о погибших и раненых уточняется.
