Израильские БПЛА атаковали машины на автостраде к югу от Бейрута

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Израильские беспилотники атаковали три машины на автостраде в 20 километрах к югу от Бейрута, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеские беспилотники атаковали три машины в районе Саадият с небольшим интервалом",- рассказал собеседник агентства.
По данным источника, на место прибыли военные и кареты скорой помощи. Информация о погибших и раненых уточняется.
