В Берлине стартовал "Бессмертный полк"

13:50 09.05.2026
В Берлине началось шествие «Бессмертного полка»

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине стартовало шествие «Бессмертного полка».
  • Участники акции пройдут от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене, чтобы почтить память советских солдат, павших в бою с нацизмом.
В памятной акции принимает участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
