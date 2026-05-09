Белоусов принимает парад Победы в гражданском костюме

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в гражданском костюме.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит с речью в ходе церемонии, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.