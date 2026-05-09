Внуки фашистов хотят взять реванш, заявил министр обороны Белоруссии - РИА Новости, 09.05.2026
22:55 09.05.2026
Внуки фашистов хотят взять реванш, заявил министр обороны Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Белоруссии Хренин заявил, что находящиеся сейчас у власти в странах Западной Европы политики хотят взять реванш.
  • Хренин подчеркнул, что против Белоруссии развязана когнитивная война, идет подмена смыслов и понятий, но страна выстоит в ней.
  • Министр обороны обратил внимание на то, что с каждым днем все меньше остается живых свидетелей событий Великой Отечественной войны и призвал не допустить повторения кровопролития.
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Находящиеся сейчас у власти в странах Западной Европы внуки фашистов, воевавших против Советского союза, сегодня хотят взять реванш, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Сейчас у власти стоят внуки тех фашистов... Там хватает политиков, которые, по всей видимости, хотят взять реванш. Но у них этого не получится", - сказал Хренин журналистам в Минске в рамках церемонии возложения венков и цветов к монументу на площади Победы.
Министр подчеркнул, что "они и в Великую Отечественную войну не учли самого главного - духа советского народа, его любви к Родине". "Когда наши люди все сплотились и погнали их. Конечно же, они уже не очень хотят идти в открытый бой. Можно сказать, что сейчас против нас развязана когнитивная война, идет подмена смыслов, понятий. Но мы все равно выстоим в ней, не дадим им повода, чтобы снова на нашей земле повторилось то, что было 85 лет назад", - сказал Хренин.
Он обратил внимание, что с каждым днем все меньше остается живых свидетелей тех страшных событий, ветеранов Великой Отечественной войны. "Сегодня мы становимся носителями этой Победы. На наших плечах лежит ответственность, чтобы это не повторилось… Мы должны не дать украсть у нас эту Победу и не допустить, чтобы снова на нашей земле повторилось такое кровопролитие", - подчеркнул глава минобороны Белоруссии.
