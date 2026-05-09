Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Находящиеся сейчас у власти в странах Западной Европы внуки фашистов, воевавших против Советского союза, сегодня хотят взять реванш, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Министр подчеркнул, что "они и в Великую Отечественную войну не учли самого главного - духа советского народа, его любви к Родине". "Когда наши люди все сплотились и погнали их. Конечно же, они уже не очень хотят идти в открытый бой. Можно сказать, что сейчас против нас развязана когнитивная война, идет подмена смыслов, понятий. Но мы все равно выстоим в ней, не дадим им повода, чтобы снова на нашей земле повторилось то, что было 85 лет назад", - сказал Хренин.
Он обратил внимание, что с каждым днем все меньше остается живых свидетелей тех страшных событий, ветеранов Великой Отечественной войны. "Сегодня мы становимся носителями этой Победы. На наших плечах лежит ответственность, чтобы это не повторилось… Мы должны не дать украсть у нас эту Победу и не допустить, чтобы снова на нашей земле повторилось такое кровопролитие", - подчеркнул глава минобороны Белоруссии.
